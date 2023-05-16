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Türkiye
AA 16.05.2023 14:22

Siirt'te uyuşturucu operasyonları: 18 tutuklama

Siirt'te uyuşturucuyla mücadele için düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 51 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonları: 18 tutuklama
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurtalan, Baykan ve merkez İlçe Jandarma komutanlığı ekipleriyle uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

1 Ocak-16 Mayıs'ta 51 şüphelinin yakalanmasına yönelik 47 ev ve iş yerine 297 personelle operasyon düzenlendi.

Aramalarda 5 kilo 252 gram esrar, 2 kilo metamfetamin, 10 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 tabanca, 9 cep telefonu ve suçtan elde edilen 146 bin lira ele geçirildi, 51 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 33'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

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