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Kültür-Sanat
AA 16.05.2023 14:12

Hacı Bayram-ı Veli Camii dronla görüntülendi

Başkentin simge yapılarından ve manevi turizm merkezlerinden olan Hacı Bayram-ı Veli Camii ile çevresi FPV dron ile görüntülendi.

İsmini gönüllerde kin ve nefret yerine sevgi ve vahdet tohumları yetiştirme gayesiyle Anadolu insanına yol gösteren Hacı Bayram-ı Veli'den alan tarihi cami, antik Augustus mabedinin yanında yer alıyor.

Yurt içinden ve dışından pek çok turisti ağırlayan Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi, Ankara'nın en önemli inanç merkezi olarak gösteriliyor.

1427-1428 yıllarıyla tarihlenen cami, Hacı Bayram-ı Veli'nin vefatından iki yıl önce inşa edildi.

Taş kaideli, tuğla duvarlı, kiremit çatılı bir yapısı bulunan cami, sonraki dönemde yapılan ilavelerle genişletildi.

Hacı Bayram-ı Veli Camii dronla görüntülendi

Uzunlamasına dikdörtgen bir plana sahip olan camiye, kuzeyde ve batıdaki son cemaat yeri sonradan ilave edildi. Türbenin güneydoğu duvarında kare planlı taş kaideli, silindirik tuğla gövdeli ve iki şerefeli minare bulunuyor.

Caminin son cemaat yerinin güneye bakan çıkıntı duvarında sülüsle yazılmış Kelime-i Tevhid yer alıyor.

İç mekanı ahşap tavanla örtülü olan ve tavanın ortasındaki altıgen biçimli büyük rozetle altı sıra çiçekli bordürle çevrili camide, aynı rozet, daha küçük ölçüde kadınlar mahfilinin batısındaki ek mekan tavanının ortasındaki dikdörtgen panoda da bulunuyor.

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Hacı Bayram-ı Veli Camii dronla görüntülendi
Hacı Bayram-ı Veli Camii dronla görüntülendi
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