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Türkiye
AA 16.05.2023 13:39

Balıkesir'de AK Parti 4, CHP 3, İyi Parti ve MHP 1'er vekil çıkardı

Balıkesir'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 4, CHP 3, İyi Parti ve MHP ise 1’er milletvekili çıkardı. AK Parti'nin Balıkesir'de 5 olan milletvekili sayısı 4'e düşerken, CHP ve İyi Parti'de vekil sayısı aynı kaldı. MHP ise 1 milletvekilliği kazandı.

Balıkesir'de AK Parti 4, CHP 3, İyi Parti ve MHP 1'er vekil çıkardı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Seçmen sayısı 990 bin 605 olan Balıkesir'de 903 bin 289 seçmen sandık başına gitti. Balıkesir İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 302 bin 740 oy ile 4, 279 bin 666 oy alan CHP 3, 131 bin 971 oy alan İyi Parti ile 71 bin 404 oy alan MHP 1’er vekilini Meclise gönderdi.

Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den İsmail Ok, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, CHP'den Ensar Aytekin, Serkan Sarı ve Burak Dalgın, İyi Parti'den Turhan Çömez, MHP'den ise Ekrem Gökay Yüksel milletvekili oldu.

2018 yılında yapılan seçimlerde 357 bin 932 oy alan AK Parti'nin Balıkesir'de 5 olan milletvekili sayısı 4'e düştü.

CHP ve İyi Parti ise vekil sayısını korudu. MHP ise 1 milletvekilliği kazandı.

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