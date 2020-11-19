Siirt'in Merkez Karakol Mahallesi'nde çökme ve çatlaklar nedeniyle ibadete kapatılan yaklaşık 130 yıllık Şeyh Maruf Camii'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Camide hasara yol açan yangına, madde bağımlısı kişilerin neden olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.

[Fotoğraf: AA]

Tarihi caminin gelecek yıl restore edilmesi planlanıyordu.