Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te tarihi camide yangın
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te ibadete kapalı olan ve restorasyonu planlanan tarihi camide yangın çıktı. Camide ağır hasar oluştu.
Siirt'in Merkez Karakol Mahallesi'nde çökme ve çatlaklar nedeniyle ibadete kapatılan yaklaşık 130 yıllık Şeyh Maruf Camii'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Camide hasara yol açan yangına, madde bağımlısı kişilerin neden olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.
[Fotoğraf: AA]
Tarihi caminin gelecek yıl restore edilmesi planlanıyordu.
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