Karayolları Sıfır Atık Toplama Projesi yıl başında hayata geçirildi.

Bodrum-Turgutreis, Güllük, Milas, Yatağan, Aydın sınırı, Menteşe, Ula, Marmaris güzergahlarındaki yolların her türlü temizliğinin yapılması ve çevre sorunlarının giderilmesi planlandı. Yol güzergahlarına uyarı ve bilgilendirme afişleri hazırlatıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris ve Gökova yol güzergahlarında yürütülen çalışmaları inceledi.

[Fotoğraf: AA]

"Temiz ve yaşanabilir bir dünya"

Tavlı, proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 45 ton çöpün ayrıştırılarak toplandığını söyledi.

Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için Muğla'da yürütülen projenin başarıyla uygulandığını belirten Orhan Tavlı, "Projeyle kara yolunda bulunan çöplerin toplanmasının yanı sıra vatandaşlarımızda çevre konusunda duyarlılık ve farkındalık oluşturmayı hedefledik. Toplanan atıkların bilinçli şekilde yönetilmesi, geri dönüştürülebilir olanların geri kazanılması sağlanmaktadır" dedi.