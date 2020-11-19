İzmir-Ankara D300 karayolunda, Muhsin Ü. idaresindeki buğday yüklü tır, İzmir yönüne doğru seyir halindeyken yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan virajlı yolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yan yatarak İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametini trafiğe kapattı.

[Fotoğraf: İHA]

Yan yatan tır içerisindeki sürücü yaralandı. Muhsin Ü.'ye olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı, ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karayolunda trafik tek şeritten sağlanıyor

Karayolları ekiplerinin yola savrulan buğdayları temizleme ve tırı yoldan kaldırma çalışmaları sürerken, karayolunda trafik diğer şeritten çift yönlü olarak kontrollü bir şekilde sağlanmaya başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.