Tır yan yattı: D300 karayolu İzmir istikameti trafiğe kapandı
Manisa’nın Kula ilçesinde buğday yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Tırdan buğdaylar saçılırken, İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikameti trafiğe kapatıldı.
İzmir-Ankara D300 karayolunda, Muhsin Ü. idaresindeki buğday yüklü tır, İzmir yönüne doğru seyir halindeyken yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan virajlı yolda kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yan yatarak İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametini trafiğe kapattı.
Yan yatan tır içerisindeki sürücü yaralandı. Muhsin Ü.'ye olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı, ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Karayolunda trafik tek şeritten sağlanıyor
Karayolları ekiplerinin yola savrulan buğdayları temizleme ve tırı yoldan kaldırma çalışmaları sürerken, karayolunda trafik diğer şeritten çift yönlü olarak kontrollü bir şekilde sağlanmaya başladı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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