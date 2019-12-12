Türkiye
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi12 Aralık 2019 Perşembe 10:22 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 10:37
Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında başlatılan terör örgütü PKK operasyonu sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
[Fotoğraf: AA ]
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve Baykan İlçe Jandarma komutanlıklarınca PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerin yakalanması, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.
Operasyon bölgesindeki vatandaşların can ve mal güvenliğin korunması amacıyla ilçeye bağlı Meşelik, Ardıçdalı, Ormanpınar, Çamtaşı, Yeşilcevre, Çukurca, Aydınlar ve Çukurtaş köyleri ile Eğri mezrasında saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Siirt baykan PKK terör örgütü