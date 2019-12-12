Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve Baykan İlçe Jandarma komutanlıklarınca PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerin yakalanması, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyon bölgesindeki vatandaşların can ve mal güvenliğin korunması amacıyla ilçeye bağlı Meşelik, Ardıçdalı, Ormanpınar, Çamtaşı, Yeşilcevre, Çukurca, Aydınlar ve Çukurtaş köyleri ile Eğri mezrasında saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kaynak: AA