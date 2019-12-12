Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda 103 öğrenci, fenalaşınca Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karbonmonoksit gazından zehirlendiğinden şüphelenilen öğrenciler tedavi altına alındı.

Çorum'da bir kız yurdundaki 103 öğrenci, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi olayın ayrıntılarını @trthaber yayınında anlattı.https://t.co/TuIiBxwKju pic.twitter.com/jA8dtBDchv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 12, 2019

"5 öğrencimiz yoğun bakımda ama şuurları açık"

Öğrencilerden 20'sinin Çorum'da tedavi edildiğini belirten Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "5 öğrencimiz yoğun bakımda ama şuurları açık. Diğer öğrencilerimiz de Osmancık'taki hastanede. Tedbir olarak tüm öğrencilerimizi hastaneye kaldırdık. AFAD ekiplerimiz okulda çalışma yapıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vali Çiftçi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Valisi Çiftçi ile telefonda görüştü. Erdoğan, Osmancık kız yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Valilikten yazılı açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 104 öğrencinin kaldığı Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'ndaki 103 öğrencinin saat 05.40 sularında doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği aktarıldı.

Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm öğrencilerimizin ilçe devlet hastanesine sevkleri sağlanmıştır. 103 öğrencinin yapılan ilk muayenelerinde kanlarında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıktığı tespit edilmiştir. Öğrencilerimizin hastaneye sevkleri 112 Acil Servis görevlilerince yapılmış olup, 20 öğrencimizin ilimize sevki gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: AA