Türkiye
Amasya'da 2 bin 572 litre sahte içki ele geçirildi12 Aralık 2019 Perşembe 10:11 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 10:20
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu yaptı, 2 bin 572 litre sahte içki ele geçirildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabaha karşı Yağcıabdal ve Uygur köylerinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Operasyonda 2 bin 572 litre kaçak alkol, 2 adet rakı yapımında kullanılan bakır damıtma düzeneği, 2 adet kurusıkı tabanca, 13 adet kurusıkı mühimmatı ve 60 kilogram rakı yapımında kullanılan anason tohumu ele geçirildi. 13 şüpheli hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.
Haber: Umut Yeşilyurt