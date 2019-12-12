Anadolu Mahallesi Şen Sokağı'ndaki deponun duvarını delerek içeri giren zanlılar, beşer kiloluk paketlerdeki 2 bin 190 kilogram çayı çalarak kaçtı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, 90 bin lira değerinde olduğu belirtilen çayı çalanların H.M, Z.Ü, O.P, Y.Ç, H.P, E.D. ve T.K. olduğunu belirledi.

Yakalanan E.D. ve T.K'nin, çayları sakladıkları deponun yerini göstermesi üzerine ekipler, ürünleri sahibine teslim etti.

H.P, E.D. ve T.K'yi gözaltına alan polis, diğer 4 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA