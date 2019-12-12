21 yıldır şehir merkezinde trafik sinyalizasyon lambası olmayan şehir olarak bilinen Sinop’ta, son zamanlarda ölümlü kazaların olması üzerine harekete geçildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Sinop şehir merkezinden yeni mahalle statüsüne geçen Korucuk ve Ordu Köyü yolu üzerindeki Sanayi mevkisindeki kavşağa toplam 20 adet trafik lambası yerleştirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Konuyla ilgili Sinop Eski Sanayi Sitesi Başkanı Bayram Güven, önceki yıllarda Karayolları ve TEİAŞ'a başvuru yaptıklarını belirterek, "Başvurularımızın ardından değerlendirme aşamasında iken, çok ölümcül kazalar oldu. Geç kalındı ama yine de güzel oldu" dedi.

"Zorunluluk olduğunu duyuyoruz"

Belediye Başkanı Barış Ayhan, kavşakta yaşanan kazaların sonuçlarının çok acı olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Kentimizin gelişimiyle birlikte geçmişte yaşanan olumsuzluklar gibi can kaybının yaşanması, artık büyüyen kentimizde böyle bir ihtiyaç söz konusu. Sanayi sitesinde Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışma sahası içerisinde olan bölgede yeni bir trafik sinyalizasyon uygulaması var. Trafikte hiçbir olumsuzlukla karşılaşmamak için, burada böyle bir ihtiyaç duyulduğunu Sinoplular olarak gördük. Bedelini çok acı ödedik. Gencecik insanlarımızı trafiğe kurban ettik. Buna benzer kazaların yaşanmaması için burada trafik sinyalizasyon uygulaması var. Biz de bunun kentimiz için zorunluluk olduğunu duyuyoruz."

Kaynak: İHA