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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı12 Aralık 2019 Perşembe 09:53 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 10:10
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında, 23'ü muvazzaf asker olmak üzere 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 12 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) sabit hattan FETÖ üyeleri tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 23'ü muvazzaf asker olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 12 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri hala devam ediyor. Diğer şüpheliler hakkında ise arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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