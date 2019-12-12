Sürücü hatalı park etti, vatandaşlar el birliğiyle aracı yerinden kaldırdı12 Aralık 2019 Perşembe 09:33 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 10:22
İstanbul'da bir sürücünün yol kenarına park ettiği otomobil, otobüsün ilerlemesine engel oldu. Çevredeki ve otobüsteki vatandaşlar da otomobili el birliğiyle yerinden kaldırarak yoldan çekti.
İstanbul Dudullu’da seyir halinde olan bir otobüs şoförü, bir sürücünün hatalı şekilde park ettiği otomobilin yolu kapaması nedeniyle yoluna devam edemedi.
Park engeline takılan otobüs şoförünün yardımına çevredeki vatandaşlar ile otobüsteki yolcular yetişti.
Vatandaşlar el birliği ile otomobili yerinden kaldırarak yoldan çekti. Otomobilin yoldan çekilmesiyle önü açılan otobüs şoförü de yoluna güvenli bir şekilde devam edebildi.
Vatandaşların hatalı park edilen otomobili el birliğiyle kaldırarak yoldan çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde vatandaşlar hep birlikte otomobili kaldırarak yoldan çekiyor, bu sayede otobüs şoförü de yoluna devam edebiliyor.
Kaynak: İHA