Yılbaşı öncesi dev operasyon: 250 ton sahte içki ele geçirildi12 Aralık 2019 Perşembe 05:59 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 11:05
İstanbul merkezli 9 ilde yılbaşı öncesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 250 ton sahte içki ele geçirildi, 72 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ürettikleri yüklü miktar sahte alkollü içkileri farklı şehirlerde piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik operasyon yaptı.
İstanbul merkezli 8 ilde yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu düzenleniyor. Tonlarca sahte içkinin ele geçirildiği operasyonun ayrıntılarını @trthaber muhabiri Cem Şükrü Yıldız aktardı.https://t.co/WmN7Dxa8ed pic.twitter.com/DGZtjEMeVg— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 12, 2019
İstanbul, Adana, İzmir, Hatay, Kırklareli, Tekirdağ, Şanlıurfa, Niğde ve Aksaray'da 147 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 107 kişiden 72'si yakalandı.
Aramalarda 250 ton sahte içki ele geçirildi. 35 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.
Kaynak: AA