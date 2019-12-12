Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 03.56'da deprem oldu.

Muğla'nın Datça ilçesinden yaklaşık 135 kilometre açıkta olan depremin büyüklüğü 3,5.

Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: TRT Haber