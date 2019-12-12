Türkiye
Manisa'da sis etkili oldu12 Aralık 2019 Perşembe 04:46 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 04:47
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.
[Fotoğraf: AA]
İzmir-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklığı 8 derece olarak ölçülürken sisin sabah saatlerine kadar devam edeceği, daha sonra ise yerini yağmura bırakacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Manisa sis İzmir-Ankara kara yolu Turgutlu