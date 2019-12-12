İzmir-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığı 8 derece olarak ölçülürken sisin sabah saatlerine kadar devam edeceği, daha sonra ise yerini yağmura bırakacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA