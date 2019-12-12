Türkiye
Bisiklet yolları yaygınlaşıyor12 Aralık 2019 Perşembe 04:36 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 04:43
Yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunlu hale getirildi. Bisiklet yolları ile ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.
Yönetmeliğe göre yeni yapılacak imar planlarında, ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunlu hale geldi.
Bisiklet yollarının farklı amaçlarla kullanımına yönelik karar alınamayacağı kesin olarak belirtildi.
Yönetmelikte bisiklet kullanımının ulaşım amaçlı hale getirilmesine vurgu yapıldı. Bunun için yetkili kurumlarca planlı bisiklet yollarının toplu taşıma ağlarına bağlanacak şekilde bütünleşmesi sağlanacak.
Kaynak: TRT Haber
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