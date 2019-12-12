Türkiye

Bisiklet yolları yaygınlaşıyor

12 Aralık 2019 Perşembe 04:36 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 04:43

Yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunlu hale getirildi. Bisiklet yolları ile ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.