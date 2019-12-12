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Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı12 Aralık 2019 Perşembe 02:23 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 02:26
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Çine’den Aydın istikametine seyreden Yılmaz Yüksel idaresindeki otomobil, Sanayi Sitesi kavşağında önünde seyreden Mehmet Karabulut yönetimindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra Seçil Kanber idaresindeki otomobile ardından Vahit Alper idaresindeki tıra çarptı.
Sürücü Yılmaz Yüksel, Ercan Yüksel, Şerafettin Taştekin, Seçil Kanber, yaralandı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çine Devlet Hastanesinde kaldırdı.
Hastaneye gelen sürücüler arasında tartışma çıktı. Polisler duruma müdahale ederek tartışmanın büyümesini önledi.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: aydın zincirleme trafik kazası Çine sanayi sitesi kavşağı