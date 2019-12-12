Türkiye
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı12 Aralık 2019 Perşembe 00:44 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 00:46
Denizli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Honaz ilçesi istikametine giden Ahmet Koza yönetimindeki otomobil, Hürriyet Mahallesi Kervan Yolu Kavşağı'nda Süleyman Tekin'in kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü Koza'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralılar sürücü Tekin ile otomobilde bulunan Serkan Özener, Honaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Koza'nın cesedi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: denizli trafik Kazası honaz