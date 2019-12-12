Örnek Mahallesi'nde iki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin uyarılarına rağmen kavga devam etti. Olayda 4 kişi yaralandı.

Gruptakilerden biri elindeki silahla doldur boşalt yaptığı sırada, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralı şüpheli hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

Kaynak: TRT Haber