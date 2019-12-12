Türkiye
Esenyurt'ta çıkan kavgada 4 kişi yaralandı12 Aralık 2019 Perşembe 05:03 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 05:09
İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Örnek Mahallesi'nde iki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin uyarılarına rağmen kavga devam etti. Olayda 4 kişi yaralandı.
Gruptakilerden biri elindeki silahla doldur boşalt yaptığı sırada, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Yaralı şüpheli hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: esenyurt kavga Örnek Mahallesi polis