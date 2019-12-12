Binalarda aidat toplamak, vermeyenlerle ilgili icra takibi yapmak, sıkıntı veren komşuyla ilgili şikayetleri ve adli süreci yürütmek, yapılacak işleri takip etmek gibi birçok iş apartman yöneticileri için çileye dönüşüyor.

Bina sakinlerinin yüzde 51 çoğunluğu ile seçiliyor

Site ve apartmanlar kendi sakinleri tarafından yönetildiği zaman ortaya çıkan sürtüşmelere engel olmak ve hukuki sorumluluğu devretmek amacıyla hizmet veren profesyonel yöneticilik firmalarına talep giderek artıyor.

Apartman, site ve iş merkezlerinde yönetimi devralan profesyonel yöneticiler, hukuksal olarak da sorumluluk alıyor.

Özel yönetimler, apartman sakinlerinin toplandığı genel kurulda yüzde 51'in çoğunluğuyla seçiliyor.

Yönetim, her şeyi kurallara bağlıyor ve önlemleri önceden alıp hak ve yükümlülükleri açık olarak tespit ediyor. Böylece bina sakinleri de sorumluluklarına göre hareket ediyor.

Aykırı davrananlar da hukuki yollarla izleniyor.

Kaynak: TRT Haber, AA