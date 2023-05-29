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Türkiye
AA 29.05.2023 15:15

Siirt'te gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

Siirt'te her türlü açık alan toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi gibi etkinlikler 15 gün yasaklandı.

Siirt'te gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak’ta faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar ve ülkede son zamanlarda meydana gelen terör eylemleri göz önünde bulundurularak önlem alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında il geneli her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri tüm eylem ve etkinlikler 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 12 Haziran'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

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