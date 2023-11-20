Siirt'te fırtına iki konteyneri devirdi: 2 yaralı

Kurtalan ilçesine bağlı Yayıkdere köyü kırsalında yapımı süren güneş enerjisi santrali şantiyesinde, içerisinde işçilerin bulunduğu iki konteyner, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Olayda isimleri henüz öğrenilemeyen 2 işçi yaralanırken, konteynerlerden kopan bazı parçalar da park halindeki araçlara zarar verdi.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

[Fotoğraf: DHA]

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, şantiye alanında güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.