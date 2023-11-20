Çok Bulutlu 1.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 20.11.2023 06:22

Siirt'te fırtına iki konteyneri devirdi: 2 yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yapımı süren güneş enerji santralinin şantiye alanındaki iki konteyner devrildi. Olayda 2 işçi yaralanırken, devrilen konteynerden kopan bazı parçalar park halindeki araçlara zarar verdi.

Siirt'te fırtına iki konteyneri devirdi: 2 yaralı

Kurtalan ilçesine bağlı Yayıkdere köyü kırsalında yapımı süren güneş enerjisi santrali şantiyesinde, içerisinde işçilerin bulunduğu iki konteyner, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Olayda isimleri henüz öğrenilemeyen 2 işçi yaralanırken, konteynerlerden kopan bazı parçalar da park halindeki araçlara zarar verdi.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, şantiye alanında güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

ETİKETLER
Siirt Fırtına
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da trafik kazası: 9 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:36
İstanbul'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
06:17
Şanlıurfa'da trafik kazası: 9 yaralı
05:54
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
05:51
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz Ereğli'de incelemelerde bulundu
05:49
Kıyıya vuran dev dalgalar kara yolunda göçük oluşturdu
05:43
Karabük'te yolda mahsur kalan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı
Bazı il ve ilçelerde okullar tatil
Bazı il ve ilçelerde okullar tatil
FOTO FOKUS
İsrail hastanelerin bebek yoğun bakım ünitelerini dahi vuruyor
İsrail hastanelerin bebek yoğun bakım ünitelerini dahi vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ