Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Siirt'te inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Siirt'te bir inşaatta çalışan Davut Kurhan dengesini kaybederek 8. kattan asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil Sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekipleri Kurhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler: İş Kazaları Siirt
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