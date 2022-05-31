Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Kuzey Çevre Yolundan yokuş aşağı inen C.B. idaresindeki su tankeri, seyir halindeyken bir anda freni boşaldı.

Hızla aşağı inmeyen devam eden su tankeri önce park halindeki bir otomobile, ardından bir apartmanın bahçesine düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan tanker sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, kamyonun çarptığı otomobil ve tanker ile binada maddi hasar oluştu.