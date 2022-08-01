Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te 12 güvenlik korucusu alınacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Siirt'te görev yapmak üzere 12 güvenlik korucusu alınacak.
Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Eğlence köyüne 5, Ekmekçiler köyüne 4 ve Meydandere köyüne 3 güvenlik korucusu alınacağı duyuruldu.
Müracaatların Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Son başvuru tarihi 10 Ağustos. Güvenlik korucuları yönetmeliğinin genel hükümleri kapsamında alımı yapılacak adayların fiziki yeterlilik değerlendirme testi (spor testi) 1 Eylül'de yapılacak. Adaylar fiziki değerlendirme testine eşofmanlı olarak saat 09.00'da Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında hazır olacaktır. Mülakat Siirt Valiliği tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre 7 Eylül'de saat 14.00'ten itibaren yapılacaktır."
Etiketler: Siirt
Son Haberler
- 16:24
- 16:16
- 16:14
- 15:46
- 16:33
Sıradaki Haber
Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz