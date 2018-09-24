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Siirt kırsalında terör operasyonu: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Siirt'in Baykan kırsalında dün başlatılan operasyon kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Siirt kırsalında terör operasyonu: 5 PKKlı etkisiz hale getirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, teröristlerin kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla dün 4 köy ve 4 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Hava destekli yürütülen operasyonda İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 2'si kadın 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Devam eden operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Kaynak: AA

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