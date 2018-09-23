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Siirt Baykan'da 4 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağı

Siirt Baykan kırsalında terör örgütüne yönelik gerçekleştirilecek operasyon nedeniyle 4 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Siirt Baykanda 4 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağı

Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyonel faaliyetler yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, operasyon nedeniyle Baykan ilçesine bağlı olan Çukurca Köyü, Oğlaklı Mahallesi, Meşelik Köyü, Ardıçdalı Köyü, Bahçeli Mahallesi, Korucu Mahallesi, Aydınlar Mahallesi ve Çamtaş Köyü ile sınırlı olmak üzere, bugün saat 14.00'ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Siirt, baykan, terör operasyonu, sokağa çıkma yasağı
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