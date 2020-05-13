Haber Giriş: Kaynak: AA
Sigara ve tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı artırıldı
[Fotoğraf: AA ]
Sigara ve tütün ürünlerindeki asgari maktu vergi tutarları 45 kuruşa yükseltildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, sigara ve tütün ürünlerindeki asgari maktu vergi tutarları artırıldı.
Yapılan düzenlemeyle, 38 kuruş olarak uygulanan asgari maktu tutarları 45 kuruşa yükseltildi.
Asgari maktu vergi tutarı, sigaranın düşük fiyatla satılmasını engellemek için getirilen bir yöntem.
Vergideki artışın piyasa fiyatlarına etkisi ise firmalar tarafından belirlenecek.
Etiketler: sigara Tütün ürünleri asgari maktu vergi tutarıSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:23
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