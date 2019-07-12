Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi ile atıkların ve israfın önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması, oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümü ile hammadde ve enerji tasarrufu sağlanması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefleniyor.

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Sıfır Atık Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, atık oluşumunun önlenmesini veya en aza indirilmesini, oluşan atıkların ise özelliklerine göre ayrı biriktirilip geri kazanıma yönlendirilmesini hedefleyen "Sıfır Atık Yönetim Sistemi"nin kurulmasına ilişkin genel ilkeler ve uygulama esasları belirlendi.

Buna göre, ülke genelinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin oluşturulmasına yönelik mahalli idareler ile bina ve yerleşkeler için uygulama takvimi ortaya konuldu.

Kamu kurum ve kuruluşları 1 Haziran 2020 itibarıyla Sıfır Atık'a geçecek

Bu kapsamda yapılan düzenlemeyle, 1 Haziran 2020 itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının, 31 Aralık 2020 itibarıyla da nüfusu 250 binin üzerindeki büyükşehir ilçe belediyelerinin Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçişinin tamamlanması zorunluluğu getirildi.

Böylece bu tarihten itibaren 37 milyon kişinin sıfır atık yönetim sisteminden faydalanması öngörülüyor.

Yönetmelikle organize sanayi bölgeleri, havalimanları, iş merkezi ve ticari plazalar, limanlar ile 5 bin metrekare ve üzeri alışveriş merkezleri, bazı sanayi tesisleri, 250 ve fazla öğrencisi bulunan eğitim kurumları ile yurtlar, 100 oda ve üstü konaklama kapasiteli işletmeler, 100 yatak ve üzeri kapasiteli sağlık kuruluşları, akaryakıt istasyonları ile dinlenme tesisleri, 300 ve üzeri konuta sahip sitelere, Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçişi 31 Aralık 2020'ye kadar tamamlama şartı da getirildi.

Tren ve otobüs terminalleri 31 Aralık 2021'e kadar Sıfır Atık'a geçecek

Bunun yanı sıra bin-4 bin 999 metrekare alışveriş merkezleri, 20-99 büro kapasiteli iş merkezi ve ticari plazalar, tren ve otobüs terminalleri, 50-249 öğrencisi bulunan eğitim kurumları ve yurtlar, 50-99 arası odası bulunan konaklama işletmeleri, 50-99 yatak kapasiteli sağlık kuruluşları 31 Aralık 2021'de sisteme geçecek.

Bin metrekareden az alandaki alışveriş merkezleri, 50'den az öğrencisi bulunan eğitim kurumları ve yurtlar, 50 'den az oda konaklama kapasiteli işletmeler ile 50'den az yataklı sağlık kuruluşları 31 Aralık 2022'ye kadar Sıfır Atık Sistemi'ne geçişini tamamlayacak.

Öte yandan 250 bin nüfus altı büyükşehir ilçe belediyeleri, il merkez ilçe belediyeleri ile belediye birlikleri 31 Aralık 2021'de, il merkez ilçe belediyeleri dışındaki diğer belediyeler, mücavir alan dışındaki il özel idareleri için de sisteme geçişin son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlendi.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kuran yerler için ise "Sıfır Atık Belgesi" alınmasına yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre, ilk etapta temel seviyede belge alınması, daha sonrasında bir yıllık çalışmaları ve gelişmeleri takiben gümüş, altın, platin seviyelerindeki nitelikli belgenin alınması konusu düzenlendi.

Her il kendi Sıfır Atık Yönetim Planı'nı hazırlayacak

İl genelinde sıfır atık yönetim sisteminin bir bütünlük içerisinde yürütülmesi için mülki idare amirinin başkanlığında Mahalli Çevre Kurulu kararıyla her il için "İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı" hazırlanacak. Bu plan çerçevesinde konutlar da dahil olmak üzere bina ve yerleşkelerin sisteme geçişi sağlanacak.

Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik, belediyeler ile bina ve yerleşkelerin sisteme geçişinde Bakanlıkça yönlendirici kılavuzlar yayımlanacak.

Kaynak: AA