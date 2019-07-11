Tokat'ın Niksar ilçesinde etkili olan ve hızı zaman zaman 75 kilometreye çıkan şiddetli fırtına çok sayıda binanın çatısını uçurdu, ağaçları devirdi.

Bahçelievler Mahallesi ve Melih Gazi Mahallesinde çok sayıda binanın çatısı uçtu. İlçede bir çok noktada ise fırtınaya dayanamayan ağaçlar devrildi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan belediye ekiplerinin çalışma başlattığı belirterek, "Ekiplerimiz ağaçların devrilmesiyle kapanan yolları açmak için gayret gösteriyorlar. Önceliğimiz can güvenliğini tehlikeye sokan yerlerde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Burada bizi sevindiren tek nokta can kaybı yaşanmaması" dedi.

Devrilen ağaç dalı yolu kapattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi karşısında bulunan çınar ağacının dalı gövdeden koparak bir anda yola devrildi.

Yaralananın olmadığı olayda, devrilen ağacın dalı nedeniyle, cadde tek taraflı trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, ağacın dalını keserek iş makinesi yardımıyla ağaç dalını kaldırarak kapanan yolu yeniden trafiğe açtı.

Kırıkkale'de fırtına yıkıp geçti

Kırıkkale'de akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, yıkıma neden oldu. Hızı zaman zaman 75 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle yollarda trafik durma noktasına geldi.

Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde evlerin çatıları uçarken pek çok ağaç da devrildi. Şiddetli rüzgarda savrulan bir çoban köpeği, tel örgülere çarparak öldü.

Belediye ekipleri, şehirde hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: DHA