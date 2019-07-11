AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklif, hem yatırımcıyı hem de çalışanları yakından ilgilendiren düzenlemeleri içeriyor.

Varlık Barışı'nda süre uzuyor

Varlık Barışı 6 ay daha uzatılacak. Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilerek ekonomiye dahil edilmesi için yıl sonuna kadar süre tanınacak.

Düzenlemeyle şirketlere borçlarını yeniden yapılandırma imkanı verilecek.

Sisteme dahil edilmeyen telefonlar 4 ay içinde kapatılacak

Yurda farklı yollardan sokulan telefonlar sisteme dahil edilmezse 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacak.

Yurt dışına çıkış harcı da yeni düzenleme ile 15 TL'den 50 TL'ye çıkarılacak.

Merkez Bankası daha aktif hale getirilecek

Merkez Bankası Kanunu'nda da değişiklik yapılacak. Merkez Bankası'nın piyasaya sürmediği karının yüzde 20'lik kısmını oluşturan yedek akçe oranı yüzde 10'a indirilecek.

Kaynak: TRT Haber