Ordu'da aniden başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, yollarda ve bazı yerlerde su birikintileri oluşturdu, evlerin çatılarını uçurdu.
Şiddetli sağanakla birlikte art arda çakan şimşekler insanları tedirgin etti. Bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanırken, yetkililer aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.
Akkuş ilçesinde şiddetli rüzgar evlerin çatılarının uçmasına neden oldu.
Yaklaşık 30 dakika etkisini sürdüren yağmur ve şiddetli rüzgar, ardından şiddetini azalttı.
Kaynak: TRT Haber