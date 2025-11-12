Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 12.11.2025 06:27

Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı geliyor

Yurt genelinde bugünden itibaren yağışla birlikte sıcaklıklar kuzeybatı kesimlerden başlayarak kademeli olarak mevsim normallerine düşecek. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur da görülecek.

Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı geliyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yağışla birlikte sıcaklıklar kademeli olarak tüm yurtta düşecek.

Bugün, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonuna kadar Ege Bölgesi dışında kalan tüm kesimler yağışlı geçecek. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Önümüzdeki haftanın ilk gününden itibaren yağışlı havanın yurdu terk edeceği öngörülüyor.

Yağışla birlikte hafta sonuna kadar hava sıcaklıkları Ankara'da 8, Samsun'da 12, İstanbul'da 17, Erzurum'da 6, Diyarbakır'da 9, Adana'da 18, İzmir'de 21 dereceye kadar gerileyecek.

