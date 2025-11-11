Park yeri bulamayan komşu, düğündekilere ateş açtı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde düzenlenen sünnet düğününde, M.E. isimli şüpheli, aracına park yeri bulamadığı gerekçesiyle düğün sahipleriyle tartıştı.
Tartışmanın ardından evinden aldığı av tüfeğiyle kalabalığın üzerine ateş açan M.E, 5'i çocuk 7 kişinin yaralanmasına neden oldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan İklimya Subay (16), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer 6 yaralının hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekiplerinin, olay yerinden kaçan zanlı M.E'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.