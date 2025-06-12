Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 12.06.2025 07:50

Sıcaklıklar 43 dereceye kadar çıkacak

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Batman'da sıcaklık cuma günü 43 dereceye yükselecek. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ise 41 dereceye çıkması bekleniyor.

Sıcaklıklar 43 dereceye kadar çıkacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ve Eskişehir'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı bölgelerde yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Ege'de az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar 43 dereceye kadar çıkacak

Akdeniz'de ise az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yükseliyor

İç Anadolu'da havanın az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu parçalı çok bulutlu, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir'in doğusu ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'de az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'da parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da havanın bugün az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi beklenirken, Batman'da sıcaklık cuma günü 43 dereceye yükselecek. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ise 41 dereceye çıkması bekleniyor.

Sıcaklıklar 43 dereceye kadar çıkacak

ETİKETLER
Diyarbakır Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kilis Sağanak Şanlıurfa Yağış
Sıradaki Haber
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:00
'Şehir yok edici' asteroidin Ay’a çarpma ihtimali arttı
07:57
Unutulmuş bir kanser türü gençlerde hızla artıyor
07:52
Evrenin en büyük haritası yayımlandı: Artık yıldızlara hiç olmadığı kadar yakınız
07:44
Güneş’te dev bir delik açıldı: Dünya’ya yüksek hızlı güneş rüzgarı gönderiyor
07:36
ABD, İran gerilimi nedeniyle Orta Doğu’dan bazı diplomat ve asker ailelerini çekiyor
07:28
Dünyada ABD’ye yönelik görüşler son bir yılda daha da kötüleşti
Ankara'da dolunay güzelliği
Ankara'da dolunay güzelliği
FOTO FOKUS
Güneş’in kutuplarına ilk bakış: Solar Orbiter’dan tarihi görüntüler
Güneş’in kutuplarına ilk bakış: Solar Orbiter’dan tarihi görüntüler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ