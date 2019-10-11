Türkiye
Sıcak hava geliyor11 Ekim 2019 Cuma 07:41 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 07:45
Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir hafta boyunca ülkemiz genelinde artarak, mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir hafta boyunca ülkemiz genelinde artarak, mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: hava durumu meteoroloji