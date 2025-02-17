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Türkiye
TRT Haber 17.02.2025 06:22

Sibirya soğukları geri dönüyor, kar geri geliyor

Türkiye yarından itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Yurt genelinde sıcaklıklar 6-10 derece düşecek. Ankara ve İstanbul'da yeniden kar görülecek. İşte yeni haftanın hava durumu detayları...

Sibirya soğukları geri dönüyor, kar geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık son tahminlerine göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının salı günü kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Hafta ortasında, neredeyse tüm yurtta kar yağışı etkili olacak. Türkiye, Karadeniz'den gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Yarından itibaren hava soğuyacak, sıcaklık 6 ila 10 derece düşecek.

7 il için sarı kodlu uyarı
7 il için sarı kodlu uyarı

İç Anadolu'nun doğusundan başlayarak doğu kesimlerde kar yağışı etkisini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz sahil kesiminde Çarşamba gününden itibaren kar yağışı görülecek.

Meteoroloji uzmanları, buz ve don olayına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.

Sibirya soğukları geri dönüyor, kar geri geliyor

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Üç büyük ilde de yağış beklenirken, Ankara ve İstanbul'da kar şeklinde olacak.

İstanbul'da çarşamba gününden itibaren kar etkili olacak. Ankara'da sıcaklık hissedilir derecede düşecek. Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor. İzmir'de de sıcaklık düşecek, yağışlar yağmur şeklinde olacak.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
 

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