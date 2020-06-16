Haber Giriş: Kaynak: AA
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'dan Afyonkarahisar'a giden otomobile seyir halindeyken yıldırım düştü. Araç içindeki 3 kişi yara almadan kurtuldu. Olay anı kameralara saniye saniye yansıdı.
İstanbul'dan Afyonkarahisar'a giden 3 kişilik ailenin bulunduğu seyir halindeki araca yıldırım isabet etti.
Antene isabet eden yıldırım sonrası yüksek akım nedeniyle aracın elektronik beyni devre dışı kalırken, içerisindekiler büyük bir tehlike atlattı. Otomobilin içindekiler olaydan yara almadan kurtuldu.
Seyir halindeki otomobile yıldırımın isabet ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Etiketler: afyonkarahisar haber yıldırım düşmesiSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 21:20
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