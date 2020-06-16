Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, Denizli Gazeteciler Cemiyeti İlyas Haytan Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, temassız menü uygulaması hakkında bilgi verdi.

Müşteri ve çalışan sağlığını korumak amacıyla paydaş bir firma ile çalışmaya başladıklarını anlatan Osman Üçgül, 3 aylık çalışma sonucu QR kodu aracılığıyla temassız menü yöntemini geliştirdiklerini kaydetti.

Üçgül, lokanta girişlerine QR kodunun yer aldığı etiket yapıştırıldığını ifade ederek, "Müşteri daha lokantaya girmeden QR kodunu cep telefonu kamerasıyla okutacak ve menüyü görme şansına sahip olacak." dedi.

Uygulamanın Denizli'de yaklaşık 800 lokantada başladığı da açıklandı.