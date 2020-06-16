Haber Giriş: Kaynak: AA
FETÖ operasyonunda 6 astsubay gözaltına alındı
FETÖ'nün silahlı kuvvetler içindeki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Tekirdağ'da, soruşturma kapsamında 6 astsubay gözaltına alındı.
İstanbul, Çanakkale ve İzmir Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Polis ekipleri, Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Saray, Malkara ve Hayrabolu ilçelerindeki askeri birliklerde görev yapan astsubaylar A.S. S.K. R.T. H.E. F.Ö. ve A.U'yu gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Etiketler: fetöSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 19:19
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