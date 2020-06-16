İstanbul, Çanakkale ve İzmir Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Polis ekipleri, Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Saray, Malkara ve Hayrabolu ilçelerindeki askeri birliklerde görev yapan astsubaylar A.S. S.K. R.T. H.E. F.Ö. ve A.U'yu gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.