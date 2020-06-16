Vaka sayılarının son günlerde ülke genelinde artmasıyla il pandemi kurulları bölgesel olarak tedbirlerini artırdı.

Virüsten en büyük korunma yöntemlerinin başında gelen maske kullanımı da ülke genelinde yaygınlaştırılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 5 ilde daha maske takma zorunuluğu getirildiğini açıklamıştı. Bugün de Yalova, Bitlis ve Bursa’da getirilen maske takma zorunululuğuyla birlikte toplam 45 şehirde maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı.

Hangi illerde maske takmak zorunlu?

İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Şanlıurfa, Bitlis, Yalova ve Bursa

Bursa'da salgın tedbirleri kapsamında maske takılması zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni bakımından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, maske takma zorunluluğu kararı alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Kestel, Gürsu ilçe sınırları içinde, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak vatandaşların ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi ya da bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir."

Yalova ve Bitlis’te de maske takmak zorunlu oldu

Yalova’da koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Yalova Pandemi Kurulu'nca kent genelinde koronavirüs salgınını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Bitlis'te de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Bitlis genelinde maske takma zorunluluğu kararının alındığı belirtildi.

Dün 5 ilde daha maske takmak zorulu oldu

Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkılamayacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vaka artışlarıyla dikkati çeken şehirler başta olmak üzere artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarının, valilerin başkanlığında riske karşı kararlar almayı sürdürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda, maskenin yaptırımı bulunan bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Koca, virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı. Koca’nın açıklaması ile birlikte 5 ilde daha maske takmak zorunlu hale geldi.