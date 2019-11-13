Türkiye
Seyir halindeki araçtan alevler yükseldi13 Kasım 2019 Çarşamba 07:28 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 07:28
Mersin'de seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselen aracı itfaiye ekipleri söndürdü. Araçta maddi hasar oluştu.
Mersin’in Tarsus ilçesinde, R.Y. idaresindeki 33 CCF 161 plakalı aracın motor kısmından seyir halindeyken alevler yükseldi.
Aracı sağa çeken sürücü kendi imkanlarıyla alevleri söndürmekte zorlandı.
Olay yerine intikal eden Büyükşehir İtfaiye Dairesi ekipleri, araçta oluşan yangını söndürdü. Araçta maddi hasar oluştu.
Kaynak: İHA