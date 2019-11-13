TRT Akademi geleceğin iletişimcileri ile buluşmaya devam ediyor. TRT Akademi atölye çalışmalarının 2019-2020 akademik yılındaki üçüncü programı, Van'da düzenlendi.

TRT'nin uzman kadrosu öğrencilere eğitim veriyor

TRT'nin uzman kadrosu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

TRT Akademi Müdürü Ekrem Özdemir:

"Radyo, televizyon, internet ve haber yayıncılığı konusunda hem üniversitenin talep ettiği hem de bizim yayıncı arkadaşlarımızın bir araya gelmesiyle bir atölye çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu atölye çalışmasında kameramanlık, ışık, ses, beden dili, diksiyon, habercilik konularında gençlerimizle TRT'nin yayıncılık tecrübesini buluşturuyoruz."

Yapımcı Şebnem Tezel Albayrak:

"TRT'den yapımcı, ışıkçı, kameraman, spiker arkadaşlarımızla birlikte geldik. Burada öğrenci arkadaşlarımızla birlikte olacağımız bir 3 günümüz olacak. Biz de en az onlar kadar heyecanlıyız."

Programda çeşitli alanlarda öğrencilere eğitim verilecek.

Baş Kameraman Sabri Savcı:

"Biz ders anlatmıyoruz. Deneyimlerimizi ve uygulamalarımızı anlatıyoruz. Ya da onlardan gelen isteklere göre programlarımızı şekillendiriyoruz. Onların merak ettikleri şeyi anlatmaya çalışıyoruz."

Gençlerin soruları cevap bulacak. Geleceğin iletişimcileri uzman isimlerin deneyimlerinden faydalanacak. Üç gün sürecek eğitimde hem teorik bilgiler verilecek hem pratik uygulamalar yer alacak.

Kaynak: TRT Haber