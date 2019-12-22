Türkiye
Servis aracı yolcu otobüsüyle çarpıştı: 5 yaralı22 Aralık 2019 Pazar 09:13 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 09:14
Ankara'nın Sincan ilçesinde, servis minibüsü, özel halk otobüsü ve otomobile çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Kaza, dün gece Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi.
Kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Sıddık O. yönetimindeki 06 C 4389 plakalı servis minibüsü, 06 BJP 527 plakalı özel halk otobüsü ile 06 BJS 914 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, minibüs şoförü Sıddık O. ile özel halk otobüsünde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA