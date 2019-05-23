Mersin'de, tarım alanlarının yoğun olduğu merkez Akdeniz ilçesi Anadolu Mahallesi'nde Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Hint kenevirleri yakılarak imha edildi
Mahalledeki tarım alanlarını tek tek gezen ekipler, bir serada 480 kök Hint keneviri ele geçirdi. Hint kenevirleri yakılarak imha edildi.
Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA