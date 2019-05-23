Yeşilova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında bir minibüsü şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada, kaçak olarak avlanıldığı belirlenen 1 ton 200 kilo ağırlığında sazan, yayın, gümüş ve çilli balığı ele geçirildi.

Balıklar imha edilirken, bir kişiye 15 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA