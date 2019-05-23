Türkiye
Kaçak avlanan 1,2 ton balık imha edildi
23 Mayıs 2019 Perşembe 10:10 - Son Güncelleme 23 Mayıs 2019 Perşembe 10:15
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaçak olarak avlanıldığı belirlenen 1 ton 200 kilo balık ele geçirildi. Balıklar imha edilirken, 1 kişiye 15 bin lira idari para cezası kesildi.
Yeşilova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında bir minibüsü şüphe üzerine durdurdu.
Araçta yapılan aramada, kaçak olarak avlanıldığı belirlenen 1 ton 200 kilo ağırlığında sazan, yayın, gümüş ve çilli balığı ele geçirildi.
Balıklar imha edilirken, bir kişiye 15 bin lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: DHA
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