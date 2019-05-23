Türkiye
Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşen çocuğun ölümüyle ilgili 1 tutuklama
23 Mayıs 2019 Perşembe 09:29 - Son Güncelleme 23 Mayıs 2019 Perşembe 09:42
İstanbul'da 9 yaşındaki çocuğun inşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan müteahhit tutuklandı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde önceki gün bir inşaatta 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi’nin inşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan müteahhit Emrah D., Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Emrah D. nöbetçi hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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