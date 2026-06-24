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Türkiye
AA 24.06.2026 12:54

Sentetik taşları gizleyene 858 bin liraya kadar ceza

Laboratuvar ortamında üretilen sentetik kıymetli taşları "yapay üretim" veya "sentetik" etiketi olmadan satarak tüketiciyi yanıltan kuyum işletmelerine 858 bin 620 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Sentetik taşları gizleyene 858 bin liraya kadar ceza

Ticaret Bakanlığı, kuyumculuk sektöründe tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak, ticarette şeffaflığı artırmak ve güven esaslı piyasa yapısını güçlendirmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

Teknolojik gelişmelerle birlikte pırlanta ve elmas gibi taşların laboratuvar ortamında üretilmesi yaygınlaşırken bu ürünlerin doğal taşlarla karıştırılması tüketici mağduriyetine yol açıyor.

Kuyumcularda yeni düzenleme: Doğal ve üretim taşlar ayrı satılacak
Kuyumcularda yeni düzenleme: Doğal ve üretim taşlar ayrı satılacak

Açıklamada, doğal kıymetli taşlar ile laboratuvar ortamında üretilen sentetik kıymetli taşların birbirinden açık ve anlaşılır şekilde ayrılması, tüketicilerin eksiksiz bilgilendirilmesi ve sektörde güven ortamının güçlendirilmesi amacıyla Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılması için hazırlanan yönetmeliğin, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Kuyum işletmelerinin satışa sundukları sentetik kıymetli taş içeren ürünlerin etiketlerinde, ürün sertifikalarında, faturalarında, internet sitelerinde, reklam ve tanıtım materyallerinde 'sentetik', 'laboratuvar üretimi', 'yapay üretim' veya Bakanlığımızca uygun görülecek benzer ibarelerden en az birine tüketicilerin kolaylıkla görebileceği şekilde açıkça yer vermesi zorunlu hale getirilmektedir. Ayrıca sentetik kıymetli taş içeren ürünlerin, doğal kıymetli taşlardan fiziki satış noktalarında ayrı vitrin veya bölümlerde, elektronik ticaret ortamında ise ayrı kategori ve bölümlerde satışa sunulması zorunlu tutulmaktadır."

İdari para cezası

Düzenlemeyle, tüketicilerin ürünlerin niteliği konusunda yanıltılmasının önüne geçilmesi, bilinçli tercihte bulunmasının sağlanması ve sektörde adil rekabet koşullarının güçlendirilmesinin hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu yükümlülüklere aykırı hareket eden işletmeler hakkında, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2026 yılı için 28 bin 620 liradan 858 bin 620 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Bakanlık olarak ticarette şeffaflığın artırılması, tüketicilerin korunması ve güvenilir piyasa yapısının güçlendirilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri almaya ve denetim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

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Ticaret Bakanlığı Kuyumculuk
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