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Türkiye
AA 24.06.2026 09:25

Kuyumcularda yeni düzenleme: Doğal ve üretim taşlar ayrı satılacak

Ticaret Bakanlığı, laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların kuyumcularda satışına yönelik yeni düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Yeni kurala göre sentetik, laboratuvar üretimi ve yapay taşlar; etiket, sertifika ve tanıtım materyallerinde açıkça belirtilmeden satılamayacak.

Kuyumcularda yeni düzenleme: Doğal ve üretim taşlar ayrı satılacak

Ticaret Bakanlığı, olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların kuyumcularda satışına ilişkin yeni kurallar getirdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuyum işletmeleri, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünlerini "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" veya Bakanlıkça uygun görülen benzer ibarelerden en az birine etiket, ürün sertifikası, fatura, internet sayfası, reklam ve tanıtım materyallerinde tüketicinin kolaylıkla görebileceği şekilde açıkça yer vermeden satışa sunamayacak.

Bu ürünler ile doğal kıymetli taşlar, tüketiciyi yanıltmayacak şekilde vitrinlerde ve satış alanlarında ayrı bölümlerde, internet ortamında ayrı kategorilerde satılacak.

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